WIIT: prosegue il trend positivo delle vendite +38%, utile netto a +160%

12 settembre 2019

Utile netto boom per WIIT, player italiano attivo nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese che ha resi noti i risultati raggiunti al 30 giugno del 2019.Il Gruppo in particolare ha registrato ricavi consolidati pari a 14,8 milioni di euro (Euro 10,7 milioni nel 1H 2108), segnando un incremento del 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, incremento guidato dalla crescita organica e da un mercato in continua espansione. L’Utile netto Adjusted si attesta al 30 giugno 2019 ad Euro 4,0 milioni, rispetto ad Euro 1,5 milioni nello stesso periodo del 2018, registrando una crescita del 160%, grazie, principalmente, ai risultati operativi raggiunti e [al beneficio fiscale “Patent Box”, a seguito dell’accordo che la Società ha siglato con l’Agenzia delle Entrate, che ha generato un valore netto positivo delle imposte al 30 giugno 2019 pari a Euro 0,95 milioni.L’EBITDA Adjusted consolidato si attesta al 30 giugno 2019 a Euro 5,9 milioni (+28%) rispetto a Euro 4,6 milioni dello stesso periodo del 2018 e registra un margine sui ricavi del 40%, con una crescita organica, al netto dell’effetto M&A più che proporzionale rispetto a quella del fatturato e un margine al 46%. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre dell’anno, caratterizzati da una sostenuta crescita organica contraddistinta da upselling su clienti esistenti e dall’acquisizione di nuovi clienti trainati dalla migrazione degli stessi sulla nuova piattaforma SAP Hana e dalla conseguente scelta di mettere i sistemi in Cloud” ha commentato l’ad Alessandro Cozzi.