Von der Leyen, Salvini: 'nuovo governo Ue appoggiato da Macron, Merkel, Renzi, Grillo e Berlusconi'

Laura Naka Antonelli 17 luglio 2019 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

"Non so che futuro potrà avere il nuovo governo Europeo appoggiato da Macron, Merkel, Renzi, Grillo e Berlusconi". Così il ministro dell`Interno Matteo Salvini, a margine della visita al gattile del Verano a Roma, commenta l'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea: una elezione che ha visto von der Leyen aggiudicarsi la carica per il rotto della cuffia, e in cui decisivi sono stati i voti degli eurodeputati del M5S.Il governo Ue, ha commentato il vicepremier leghista e ministro dell'Interno, "è sbilanciatissimo a sinistra su alcuni temi come la crescita economica e il controllo dei confini".Di conseguenza, "siamo preoccupati. Non si capisce in cambio di cosa avremmo dovuto votare. È passata per 9 voti di scarto: che cambiamento rappresenta? Sono orgoglioso della coerenza dei parlamentari della Lega"."Non siamo al mercato, mi voti e ti do la poltrona - ha continuato - non penso che funzioni così in democrazia. All'Italia spetta un commissario che dovrà occuparsi di lavoro, economia, commercio, industria, competizione leale e concorrenza".Sulla possibilità di un'alleanza tra Pd e Cinque Stelle, Salvini ha risposto:"Non so: un governo Pd-5 Stelle? Chiedano agli italiani cosa ne pensano. Io preoccupato? Non sono mai preoccupato di niente".Ieri la Lega ha diramato una nota in cui è emersa tutta la rabbia per il voto che gli alleati di governo del M5S hanno dato all'ex ministra della difesa in Germania, Ursula von der Leyen:"È gravissimo il voto europeo: von der Leyen passa grazie all'asse Merkel, Macron, Renzi, 5stelle. Avrebbe potuto essere una svolta storica: la Lega è stata coerente con le posizioni espresse finora, ha tenuto fede al patto con gli elettori e difende l'interesse nazionale".