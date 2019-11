Volkswagen taglia stime di crescita utile operativo

Titta Ferraro 18 novembre 2019 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Volkswagen taglia le sue prospettive a medio termine in termini di profitti operativi. Il colosso auto tedesco ha annunciato oggi che prevede un utile operativo in crescita di almeno il 25% nel periodo 2016-2020, in calo rispetto a una previsione precedente di oltre +30%, evidenziano le slide di una presentazione. Pesa la recessione che caratterizza in mercato auto a livello globale. La società con sede a Wolfsburg ha inoltre ridotto le sue previsioni di crescita delle vendite a medio termine al 20% da oltre il 25%.Volkswagen oggi ha confermato gli obiettivi finanziari strategici di Together 2025+ VW che vede l'utile operativo in rapporto al fatturato tra il 6,5% e il 7,5% nel 2020 e punta a farlo salire tra il 7% e l'8% nel 2025.