Vodafone lancia Neo, lo smartwatch per bambini nato dalla collaborazione con Disney

Redazione Finanza 24 febbraio 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Vodafone ha lanciato oggi Neo, lo smartwatch per bambini con i personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Vodafone e Disney hanno infatti unito la loro esperienza nella tecnologia e nell’intrattenimento per realizzare un dispositivo "che coniughi funzionalità, design e divertimento". Il risultato è uno smartwatch per bambini che permetterà ai genitori di restare connessi con i propri figli e ai più piccoli di muovere i primi passi nel mondo digitale.Grazie a una fotocamera frontale integrata, Neo permette ai piccoli di immortalare le loro avventure quotidiane, mentre il tracker di attività e il contapassi registrano i loro movimenti. E' inoltre possibile impostare obiettivi da raggiungere per incoraggiare le attività. Allo stesso tempo Neo garantisce ai genitori di restare in contatto con i figli anche quando sono lontani, attraverso chiamate, chat e videomessaggi. La Vodafone Smart App consente a genitori e familiari il controllo dell’esperienza digitale del bambino, impostando ad esempio la lista dei contatti fidati, gestendo il tempo di fronte allo schermo attraverso la “Modalità Silenziosa” e controllando il luogo in cui si trova il dispositivo. I genitori possono impostare anche eventi e promemoria.