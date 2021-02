Vodafone costruirà hub sottomarino a Genova per collegare Africa, Europa e Medio Oriente

Redazione Finanza 24 febbraio 2021 - 16:05

Vodafone ha annunciato oggi un piano per costruire insieme all'americana Equinix un hub digitale sottomarino a Genova. L'hub, denominato "GN1", fungerà da punto di ancoraggio in Europa per il progetto del cavo sottomarino 2Africa ​​che, dal 2023 o 2024, collegherà una ventina di paesi in Africa e Medio Oriente ed Europa. Si tratta infatti di uno dei più grandi progetti di cavi per telecomunicazioni sottomarini al mondo. Il sistema di cavi infatti circumnavigherà il continente africano, collegando direttamente 16 paesi all'Europa e al Medio Oriente, sostenendo l'ulteriore crescita di 4G, 5G e accesso a banda larga fissa per centinaia di milioni di persone. Il sito a Genova avrà una connessione in fibra diretta al data center di punta di Equinix di prossima apertura a Milano.