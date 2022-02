Vodafone Italia e Linkem: al via partnership per il 5G FWA

Redazione Finanza 17 febbraio 2022 - 14:17

Al via la partnership tra Vodafone Italia e Linkem per incrementare la diffusione di servizi a banda ultralarga basati su tecnologia 5G FWA (Fixed Wireless Access). L’accordo wholesale reciproco, si legge nel comunicato, garantirà ai due operatori il mutuo accesso alle rispettive reti 5G FWA per potenziare i propri servizi ed offerte commerciali in modo autonomo alle famiglie e imprese italiane.La sinergia tra i due operatori si baserà sullo specifico know how, sulla disponibilità dei rispettivi asset frequenziali 5G e sulla significativa presenza infrastrutturale sul territorio nazionale per sfruttare con maggiore efficienza il potenziale delle reti wireless.