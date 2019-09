Vittime di Madoff, ai clienti italiani rimborsato il 66% (Repubblica)

Titta Ferraro 10 settembre 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Continuano i rimborsi alle vittime del gigantesco schema Ponzi gestito da Bernard Madoff, un buco da oltre 60 miliardi di dollari. Il quotidiano Repubblica rimarca oggi come con la distribuzione di rimborsi in corso da una settimana del Madoff Victim Fund (fondo da 4 miliardi voluto dal Dipartimento di giustizia Usa, per metà frutto della transazione di Jp Morgan, la banca di riferimento dell’ex bagnino di Long Island), altri 772 mila dollari destinati a 12 mila individui si aggiungeranno ai 3,47 miliardi già rimborsati in due anni a 32 mila truffati.Tra chi sta avendo gli assegni del Mvf, aggiunge il quotidiano diretto da Carlo Verdelli, ci sono 3.500 clienti della società Deminor recovery services, che in buona parte sono italiani. Parecchie centinaia di investitori privati, di fascia medio alta, che affidarono circa 50 mila euro a testa al pifferaio di Wall Street: e che dopo la quarta rata del Mvf (di cui l’Italia per numero di assegni è il terzo paese beneficiario dopo Usa e Giappone) saranno allineati su un tasso di recupero del 66,85% di quanto investito.