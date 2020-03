Visco: su Bce, "dimostrato che non ci sono limiti per adempiere mandato"

Daniela La Cava 23 marzo 2020 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

"L'impatto per quest'anno sarà elevato, ma le politiche in atto stanno facendo il massimo per limitarne forza e durata. È importante che sia chiaro che questa fase, è comunque transitoria". Lo ha dichiarato Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, rirefendosi ai 'costi' per l'economia italiana nel corso di una intervista a "La Stampa" in edicola oggi.Soffermandosi sulla politica monetaria della Bce ha aggiunto: "abbiamo dimostrato che non ci sono limiti alla nostra azione quando si tratta di adempiere al nostro mandato. La portata degli interventi stabiliti è senza precedenti. Porteremo gli acquisti di obbligazioni pubbliche e private oltre i mille miliardi quest'anno e forniremo alle banche tutta la liquidità necessaria per sostenere il credito a famiglie e imprese".Nel corso dell'intervista al quotidiano torinese Visco ha sottolineato che "la Bce ha mostrato nei fatti, oggi come in passato, la propria determinazione a mantenere condizioni finanziarie distese così che l'orientamento molto espansivo della politica monetaria possa continuare a trasmettersi pienamente in tutti i paesi. La ripresa contribuirà a comprimere ulteriormente lo spread, dato che favorirà un calo ulteriore del rischio.