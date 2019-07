Visco ricorda Ciampi: 'difese autonomia Bankitalia da ingerenza politica'

Laura Naka Antonelli 9 luglio 2019 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

A Palazzo Koch, sede di Bankitalia, il numero uno dell'istituzione Ignazio Visco ha ricordato l'ex presidente della Repubblica ed ex numero uno della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi. Carlo Azeglio Ciampi, ha ricordato Visco, difese l'autonomia della Banca d'Italia dai tentativi di ingerenza della politica."Considerando retrospettivamente il suo percorso, lui stesso osservava: 'Ho servito il paese sempre all'interno delle istituzioni: quattro anni nell'istituzione-esercito, due anni nell'istituzione-scuola, 47 anni nell'istituzione Banca d'Italia, poi l'istituzione Palazzo Chigi, il Tesoro, il Quirinale. Insomma, io credo fermamente nel valore alto delle istituzioni. Sono il vero ancoraggio del paese'"."Lo sono - ha continuato Visco - anche perchè incarnano e presidiano quella indispensabile distinzione delle responsabilità che Ciampi fece sua personalmente, prima come banchiere centrale, difendendo strenuamente l'autonomia dalla politica, dopo mettendo a disposizione della politica, dell'arte di governare nel senso più alto, la propria cultura istituzionale, la propria saggezza. La sua ispirazione continua a essere per la Banca d'Italia un punto di riferimento essenziale per svolgere in piena coscenza i compiti che le sono affidati".