Visco: "Nel lungo periodo tassi negativi produrranno danni collaterali"

Alessandra Caparello 3 dicembre 2019 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

“Il ciclo economico non è favorevole. Il rischio di una deflazione, e dunque di prezzi in calo, sussiste e i tassi negativi, nel lungo periodo, possono provocare danni collaterali” E' quanto ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt. "Mi preoccupa la possibilità che le attese sull'inflazione non tengano - ha aggiunto il numero uno di via Nazionale - temo che le aspettative inflazionistiche stiano perdendo terreno".