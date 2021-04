Visco (Bankitalia) su stimoli Bce: 'posticiparne uscita meno preoccupante che rimuoverle troppo presto'

Laura Naka Antonelli 9 aprile 2021 - 12:17

Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha un appello affinché gli stimoli economici lanciati dalla Bce rimangano per tutto il tempo necessario a garantire una solida ripresa:"Posticipare in modo lieve l'uscita è meno preoccupante che rimuovere troppo presto" queste misure, ha detto Visco, in un'intervista rilasciata a Bloomberg TV."Molte sono le imprese piccole e di media dimensione che sono state pesantemente colpite - ha continuato il governatore - molte di loro saranno profittevoli con il ritorno alla normalità, ma dobbiamo evitare fallimenti a catena".Detto questo, "finora le cose stanno andando bene, con un tasso contenuto di insolvenza" , fattore che non preoccupa Visco sul rischio che si assista a un incremento delle aziende "zombie" in Europa.