Visco (Bankitalia): seguiamo da vicino implicazioni espansione Nexi

12 febbraio 2022

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia guarda da vicino i risvolti della fusione tra Nexi e SIA, i due importanti gruppi italiani che operano nel settore dei pagamenti. Il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo intervento al 28° Congresso Assiom Forex ha affermato che sono in corso importanti iniziative di mercato che possono favorire lo sviluppo di servizi finanziari innovativi a beneficio di cittadini e imprese e contribuire alle strategie di digitalizzazione del Paese, facendo poi riferimento esplicito proprio all'unione tra Nexi e Sia. "Il nuovo soggetto acquisisce una posizione di primo piano nel panorama europeo - afferma Visco - . La significativa espansione dimensionale e geografica che esso intende perseguire richiede un attento presidio dei rischi. Seguiamo da vicino le implicazioni di questi sviluppi sia per i profili di vigilanza prudenziale sia per quelli di sorveglianza sul funzionamento dei sistemi di pagamento, attivando quando necessario opportune forme di cooperazione con le autorità estere interessate".