Visco (Bankitalia): enormi impatti negativi su economia mondiale da conflitto Ucraina

Daniela La Cava 22 aprile 2022 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

"Gli eventi scioccanti in Ucraina stanno avendo enormi impatti negativi sull'economia mondiale, che aveva appena ha iniziato a riprendersi dagli sconvolgimenti della pandemia di Covid-19", ha sottolineato Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nel corso del suo intervento al 105esimo 'Meeting of the Development Committee' della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale in corso a Washington."Ci vorrà tempo per valutare l'umano della guerra, costo morale ed economico del conflitto - ha aggiunto-. Il documento preparatorio per il meeting conferma i nostri timori, presentando valutazioni aggiornate dell'impatto economico e sociale nell'immediato, dei differenti effetti a medio e lungo termine, e i rischi per i poveri e i più vulnerabili".