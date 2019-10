Visco (Bankitalia): 'nuovi dazi Usa contro Ue su quota limitata export Italia, ma occhio effetti indiretti'

Laura Naka Antonelli 31 ottobre 2019 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

"I nuovi dazi annunciati dall'amministrazione statunitense nei confronti dell'Unione europea riguardano una quota limitata delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti, ma i loro effetti indiretti potrebbero essere non trascurabili". Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nel discorso proferito in occasione della 95esima giornata mondiale del risparmio organizzata dall'Acri.Visco ha tuttavia affermato anche che "nonostante la contrazione del commercio mondiale, nel secondo trimestre è continuata la crescita delle esportazioni; l'avanzo di conto corrente del Paese ha consentito di ridurre ancora la posizione debitoria netta sull'estero, ormai prossima al pareggio".Riguardo al sentiment delle imprese, "nelle indagini condotte dalla Banca d'Italia tra settembre e ottobre, le imprese hanno espresso giudizi sulla situazione economica e sulla domanda per i propri prodotti meno sfavorevoli rispetto all'inizio dell'anno. Il rafforzamento dei piani di investimento potrebbe in parte riflettere la reintroduzione di incentivi fiscali nello scorso aprile; non ha riguardato le aziende che vendono in Germania, le cui intenzioni di spesa si sono ulteriormente ridimensionate".