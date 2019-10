Visco (Bankitalia): 'calo spread opportunità da non disperdere', Patuelli (Abi) lancia alert recessione

Laura Naka Antonelli 31 ottobre 2019 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Il calo dello spread Btp-Bund intorno a 130 punti base è "un'opportunità da non disperdere" per l'economia italiana. Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nel discorso proferito in occasione della 95esima giornata mondiale del risparmio.Visco ha fatto notare che "le condizioni finanziarie accomodanti attenuano gli effetti restrittivi provenienti dal contesto globale. Per la nostra economia si tratta di un'opportunità da non disperdere".Ancora, il numero uno di Palazzo Koch ha sottolineato che l'economia italiana è ferma:"In Italia, dopo una crescita appena positiva nel secondo trimestre, l'attività economica dovrebbe essere rimasta pressochè invariata in estate"."Il settore manifatturiero ha fortemente risentito, oltre che degli effetti negativi provenienti dal contesto globale, degli stretti legami produttivi e commerciali con la Germania; la sua debolezza dovrebbe essere stata compensata da una lieve espansione nel terziario e nelle costruzioni".Prima di lui aveva parlato il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, segnalando una "forte preoccupazione di una possibile recessione".Patuelli ha riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalla Bce, che, con i suoi stimoli monetari e i tassi negativi "sta sostenendo imprese, famiglie e Stati per la ripresa". In questo contesto "le banche, pur penalizzate dai tassi, sono impegnate per la ripresa".Detto questo, "chiediamo alle istituzioni di fare maggiori sforzi per la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione con più misure nazionali ed europee per i fattori della competitività"."Sono urgenti opere pubbliche per tutta l'Italia, con efficienti servizi pubblici e connessioni con l'Europa e il mondo".