Visco (Bankitalia): 'attenzione ai nuovi rischi sulla stabilità finanziaria'

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2020 - 13:32

MILANO (Finanza.com)

"Dobbiamo fare attenzione alla stabilità finanziaria. Ci sono nuovi rischi alla stabilità finanziaria che vanno oltre a quelli che abbiamo sperimentato in passato, soprattutto nel settore bancario, e che hanno a che fare con la finanza non bancaria". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, in un'intervista rilasciata a Bloomberg TV.Ancora, ha detto Visco, la presidenza italiana del G20 si focalizzerà sul nuovo modo di vivere. In particolare, una delle trasformazioni su cui ci si focalizzerà sarà quella "digitale"."La presidenza italiana discuterà della digitalizzazione, di come renderla veicolo più efficace per la produttività e di come considerare in qualche modo l'innovazione digitale anche nel sistema dei pagamenti e dei servizi finanziari, per un aumento della consapevolezza e delle competenze e un approccio più adeguato verso la supervisione e per la tutela dei consumatori".