Visco (Bankitalia): 'Dare certezze su condizioni e prospettive finanze pubbliche essenziale per proteggere risparmio'

La politica di bilancio mira a un difficile equilibrio tra controllo dei conti e sostegno dell'economia. Per contrastare efficacemente il rallentamento ciclico gli interventi vanno selezionati in base al loro impatto sulla domanda aggregata; va assicurato altresì il conseguimento effettivo dei saldi previsti, necessario per non indebolire la fiducia del settore privato. Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nel discorso proferito in occasione della 95esima giornata mondiale del risparmio organizzata dall'Acri.Visco ha continuato, affermando che "una strategia di riduzione decisa e duratura dell'incidenza del debito pubblico sul prodotto richiede di agire anche sul potenziale di crescita con iniziative concrete per migliorare il contesto nel quale si svolge l'attività economica. Dare certezze sulle condizioni e sulle prospettive delle finanze pubbliche resta essenziale per proteggere il risparmio, che si crea e si alimenta solo se l'economia cresce a tassi sufficientemente elevati, lungo una traiettoria equilibrata e sostenibile".