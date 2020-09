Visco (Bankitalia): Pil pro-capite crollato ai livelli di fine ani '80

Titta Ferraro 4 settembre 2020 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

"L'emergenza Covid-19 ha colpito profondamente l'economia italiana: a metà 2020 il PIL è tornato a livelli osservati all'inizio del 1993. In termini pro capite, il PIL è sceso ai valori registrati alla fine degli anni '80". Così il il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel'intervento in streaming all’ESOF2020 (EuroScience Open Forum) a Trieste."La risposta globale di governi, banche centrali e autorità di vigilanza nella maggior parte dei paesi è stata immediata e straordinaria - rimarca Visco - . Le banche centrali hanno utilizzato un'ampia gamma di strumenti per garantire condizioni monetarie più accomodanti, contrastare le tensioni sui mercati e sostenere i prestiti a famiglie e imprese".