Viessmann Italia, 2021 da record grazie anche ai incentivi. Arriva il bonus per tutti i dipendenti

Redazione Finanza 15 dicembre 2021 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Un anno eccezionale per Viessmann Italia, produttore leader di soluzioni per il riscaldamento, la climatizzazione e il fotovoltaico per tutti gli spazi abitativi, che rileva, secondo una prima stima, un fatturato 2021 pari a circa 300 milioni contro 177 milioni dello stesso periodo nel 2020, con una crescita di oltre il 70% rispetto all’anno precedente.A contribuire a questi ottimi risultati sono state anche le agevolazioni fiscali attuate dal Governo (Bonus casa, Ecobonus e Superbonus) che hanno dato nuova linfa a tutto il settore dell’edilizia e delle opere di efficientamento energetico.Straordinaria quest'anno la performance dell'intero gruppo Viessmann, che, per questo motivo, assegnerà un "Thank you bonus" straordinario di fine anno a tutti i 12.750 collaboratori nel mondo.