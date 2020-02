Viaggi e vacanze: internet sempre più nel processo di acquisto, 37% degli italiani ha prenotato solo online

Daniela La Cava 12 febbraio 2020 - 14:16

Quando di parla di viaggi e vacanze gli italiani passano per Internet. Nel corso delle ultime vacanze estive l’82% degli italiani ha utilizzato proprio la Rete per prendere informarsi ma anche per prenotare il proprio soggiorno tra giugno e settembre 2019. Una tendenza che emerge dal report Nielsen Travel & Leisure, basato su 1.500 rispondenti di età compresa tra i 18 e i 74 anno e realizzato lo scorso ottobre, presentato da Nielsen Media alla 40esima edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo.Internet rappresenta uno strumento rilevante in tutte le fasi del path-to-purchase (le dinamiche del percorso di acquisto) delle vacanze. Il 30% degli intervistati dichiara di aver tratto ispirazione per la scelta della propria meta navigando e consultando siti/forum specializzati in viaggi. E ancora, il 71% ha raccolto informazioni leggendo almeno una fonte online.Il 37% ha prenotato la propria vacanza completamente online, mentre il 71% ne ha prenotato almeno una parte. Se si considera chi ha soggiornato all’estero, coloro che hanno prenotato tramite Internet almeno una parte del viaggio raggiungono l’81%.