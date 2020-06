Via libera al Family Act, il nuovo pacchetto di misure pensato per le famiglie

Alessandra Caparello 12 giugno 2020 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Dall'assegno universale per figli al contributo per le rette di nidi e materne anche al 100%, fino al congedo per i neo papà di dieci giorni e un'indennità integrativa per le mamme in rientro da congedo. Sono queste le misure che compongono il nuovo Family Act, il nuovo pacchetto di misure a sostegno delle famiglie varato dal Consiglio dei ministri.“ll Family act - ha detto il premier Giuseppe Conte - sosterrà la genitorialità e servirà a contrastare la denatalità, favorire la crescita dei bambini e giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto femminile".