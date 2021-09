Vetrya: arriva la rinuncia incarico nomad da parte di EnVent Capital Markets

Daniela La Cava 23 settembre 2021 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Vetrya, gruppo italiano attivo nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, comunica di avere ricevuto da EnVent Capital Markets la comunicazione di recesso, a partire dal 22 ottobre 2021, dall’incarico di nominated adviser. EnVent Capital Markets, si legge in una nota, ha motivato la propria decisione di rinunciare per giusta causa all’incarico, lamentando la violazione dei doveri informativi nei confronti del nominated adviser.Vetrya prende atto della decisione di EnVent Capital Markets e comunica di aver già avviato il processo per l’individuazione del nuovo nominated adviser la cui nomina sarà notificata tempestivamente al mercato.