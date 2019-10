Vertice governo su manovra: accordo per far slittare obbligo Pos a commercianti

Laura Naka Antonelli 22 ottobre 2019 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Si è concluso nella tarda serata di ieri il vertice del governo M5S-PD sulla legge di bilancio 2020. In attesa di ricevere la conferma sui rumor secondo cui la Commissione Ue avrebbe inviato nella giornata di ieri la lettera di richiesta di ulteriori informazioni sulla bozza della legge di Bilancio, si apprende che l'esecutivo giallorosso dovrebbe rispondere alla missiva entro mercoledì 23 ottobre.Secondo le indiscrezioni, la lettera sarebbe stata spedita ieri.Nel vertice di maggioranza è stato raggiunto un accordo per far slittare al luglio 2020 l'obbligo per i commercianti di dotarsi di Pos, così come l'abbassamento del tetto all'uso del contante. Il carcere per i grandi evasori entra da subito nel decreto fiscale ma la norma entrerà in vigore dopo la conversione del provvedimento.Così il leader del M5S, Luigi Di Maio:"Il carcere ai grandi evasori entra nel decreto fiscale, come aveva chiesto con forza il M5S. E anche la confisca per sproporzione entra nel decreto legge. Ambedue le norme entreranno in vigore dopo la conversione in legge da parte del Parlamento. D'ora in avanti chi evaderà centinaia e centinaia di migliaia di euro sarà finalmente punito con il carcere. Colpiamo i pesci grossi".