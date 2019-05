Vertice Moscovici-Tria, l'Ue processa l'Italia e prepara la stangata (La Repubblica)

Titta Ferraro 17 maggio 2019 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Italia a processo. Ieri il dossier Italia non era all'ordine del giorno all’Eurogruppo, ma il governo giallo-verde è sul banco degli imputati e salgono le possibilità che il 5 giugno la Commissione Ue apra una procedura d'infrazione sul debito italiano. Ieri in serata al termine dell’Eurogruppo, stando a quanto riporta oggi Repubblica, si è tenuto un bilaterale riservato tra la “colomba” Pierre Moscovici — impegnato ad evitare il peggio — e Giovanni Tria. L’Italia rischia la procedura d'infrazione e per sperare di salvarsi il governo dovrà fare degli sforzi già in estate visto che i conti gialloverdi 2018-2020 sono fuori da tutti i parametri europei e non rispettano gli impegni presi a dicembre da Conte e Tria e poi da tutto il governo con la finanziaria. L'ipotesi, rimarca sempre Repubblica, è un untervento in corso d’opera con una manovrina bis di almeno 2-3 miliardi sul 2019, sia garantendo gli oltre 30 miliardi di intervento sul 2020 per tenere a bada l’esplosivo debito italiano.