Verso partite a porte chiuse, Juventus sprofonda a -10% a Piazza Affari

Titta Ferraro 24 febbraio 2020 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

La FIGC si appresta a chiedere al governo che tutte le prossime partite previste nelle regioni sottoposte al blocco delle manifestazioni sportive vengano disputate a porte chiuse fino al 1° marzo. E' quanto emerge, stando all'agenzia Ansa, dal Consiglio federale in corso a Roma. Tra queste il big match Juventus-Inter in programma il prossimo weekend.Decisione che impatterebbe negativamente sugli introiti delle società. Oggi a Piazza Affari il titolo Juventus risulta il peggiore di tutto il Ftse Mib con oltre -10% e quotazioni che rischiano di scendere sotto la soglia di 1 euro. La società bianconera intanto ha fatto sapere che lo Juventus Museum resterà chiuso fino al 29 febbraio.Male anche le altre società calcistiche: -6,33% la SS Lazio, seconda in classifica in Serie A dietro proprio alla Juventus, e -4,08% la SS Roma che ieri ha vinto nettamente nel posticipo contro il Lecce.