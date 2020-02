Versalis (Eni): avviata centrale a biomasse a Crescentino

Daniela La Cava 10 febbraio 2020 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Versalis, società chimica di Eni, ha annunciato che entro il primo semestre 2020 tutti gli impianti dello stabilimento di Crescentino (Vercelli) saranno in marcia. Lo stabilimento, acquisito nel novembre 2018, è dedicato alla produzione di bioetanolo su scala industriale ed è stato riammodernato con un investimento di oltre 15 milioni di euro.La centrale a biomasse per la generazione di energia elettrica rinnovabile e parte dell’impianto di trattamento acque con la produzione di bio-gas sono già stati riavviati e sono ora in corso le attività per il riavvio dell’impianto di bioetanolo previsto entro il primo semestre 2020, basato sulla tecnologia proprietaria Proesa, una delle più innovative nel settore della chimica da biomasse. La configurazione degli impianti di Crescentino consente di utilizzare un sistema di riciclo totale delle acque e rende il sito completamente indipendente da un punto di vista energetico, grazie alla valorizzazione della lignina nella centrale elettrica.