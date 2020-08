Versalis (Eni): accordo con Forever Plast per prodotti in polistirene compatto con materia prima da riciclo

Redazione Finanza 3 agosto 2020 - 13:52

MILANO

Versalis (Eni) e Forever Plast, società italiana leader a livello europeo nel settore del recupero e riciclo della plastica post-consumo, hanno firmato un accordo finalizzato allo sviluppo e alla commercializzazione di una nuova gamma di prodotti in polistirene compatto realizzati a partire da imballaggi riciclati. Si tratta, spiega la nota, di nuovi prodotti Versalis Revive® PS – Series Forever, compound a base di polistirene compatto contenente fino al 75% di polistirene riciclato, garantiscono performance in grado di soddisfare le esigenze di molteplici applicazioni, quali isolamento termico, imballaggio non alimentare e oggettistica per la casa.