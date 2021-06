Vendite sui Btp dopo svolta hawkish della Fed, spread in area 103 pb

Titta Ferraro 17 giugno 2021 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

L'atteggiamento meno accomodante mostrato ieri sera dalla Federal Reserve ha scatenato le vendite sui titoli di Stato. I rendimenti dei Treasury a 10 anni sono aumentati di quasi nove punti base all'1,57%. In risalita anche i rendimenti in Europa con tasso del Btp decennale in ascesa a 0,82% rispetto agli 0,78% di ieri. Si allarga leggermente lo spread Btp-Bund stamattina in area 103 pb.Dalla riunione della Fed è emerso che il dot plot, ossia la media delle aspettative sui tassi di ciascun esponente del Fomc, evidenzia due aumenti dei tassi nel 2023. La Fed ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita dell'inflazione a +3,4% quest'anno, ben oltre il +2,4% atteso nel precedente outlook. Jerome Powell ha anche ammesso che l'inflazione è più alta e potrebbe essere più persistente di quanto si pensasse in precedenza.