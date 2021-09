Vendite al dettaglio, Codacons: bene ripresa piccoli negozi, ma ancora non basta

Alessandra Caparello 8 settembre 2021 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Luci ed ombre per il Codacons sull’andamento delle vendite al dettaglio in Italia reso noto oggi dall’Istat. “A luglio il dato sulle vendite registra una evidente battuta d’arresto su base mensile, con una riduzione rispetto a giugno del -0,4% in valore e -0,7% in volume – spiega il presidente Carlo Rienzi – Su base annua invece i numeri sono estremamente positivi, con un incremento del +6,7% in valore e del +8,8% in volume. Occorre però evidenziare che sul dato tendenziale pesano i saldi estivi di luglio, la cui partenza lo scorso anno venne posticipata ad agosto, con gli sconti di fine stagione che hanno dato forte impulso alle vendite”.“Non a caso il comparto che a luglio registra le crescite annue maggiori è proprio quello dell’abbigliamento (+15,4%) seguito dal settore delle calzature (+12%) – analizza Rienzi – Riteniamo molto positiva la ripresa degli acquisti nei piccoli negozi (+8,2% su base annua), ossia quegli esercizi che più di tutti sono stati colpiti dall’emergenza Covid, ma crediamo che i numeri sulle vendite non siano ancora sufficienti a superare la forte crisi che ha colpito il commercio dallo scoppio della pandemia in poi” – conclude il Presidente Codacons.