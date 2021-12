Vendite a Piazza Affari: forti cali per DiaSorin dopo nuovo piano, debole Bper con decisione Fitd su Carige

Redazione Finanza 17 dicembre 2021 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Segno meno in avvio di contrattazioni per Piazza Affari. Nell'ultima seduta della settimana l'indice Ftse Mib indietreggia dello 0,56% a quota 26.632,32, dopo la chiusura positiva della vigilia. I listini del Vecchio continente si risvegliano in rosso all'indomani della chiusura negativa di Wall Street, dove il Nasdaq ha ceduto oltre il 2%. Dopo i diversi annunci di questi giorni delle banche centrali (Fed, Boe e Bce in testa), la seduta odierna sarà animata da alcune indicazioni, tra cui spiccano l'indice Ifo in Germania sul clima economico e i dati finali sull'inflazione nella zona euro. Da segnarsi in agenda che oggi è il giorno delle “4 streghe” (scadenza futures e opzioni su indici e titoli).Tra i singoli titoli del Ftse Mib in vetta spiecca Poste Italiane (+0,49%) che ha annunciato di avere approvato i termini di un nuovo accordo fino al 2024 sul Risparmio Postale, che include libretti di risparmio postale per un totale di 103 miliardi di euro e buoni fruttiferi postali per un totale di 216 miliardi di euro.Seduta da dimenticare per DiaSorin, peggior titolo del Ftse Mib con un calo di quasi l'8%, dopo la pubblicazione del nuovo piano al 2025. Nel dettaglio, il gruppo prevede ricavi ex-Covid al 2022 in crescita di circa il 24%, quelli totali in calo di circa il 2%, con il fatturato Covid in riduzione da 370 milioni di euro circa nel 2021 a circa 150 milioni nel 2022. L'Ebitda adjusted margin nel 2022 è atteso in rialzo di circa il 35%. Secondo gli esperti di Equita si evidenzia "un 2022 più debole e target al 2025 di marginalità leggermente inferiore alle attese".Debole anche Bper (-2,16%) in scia alla decisione del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd), maggiore azionista di Banca Carige, che ha comunicato di aver bocciato l'offerta arrivata dalla banca di Modena.