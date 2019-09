Vendite, Confesercenti: soffrono ancora i piccoli negozi. Crescita impetuosa per l'e-commerce

Alessandra Caparello 6 settembre 2019 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Nonostante i saldi di luglio rimane un anno da dimenticare, quello in corso, per i piccoli negozi. A dirlo l’Ufficio economico Confesercenti commentando i dati diffusi oggi da Istat. Se si guarda la dinamica sull’anno, questa rimane positiva, sia in valore che in volume, registrando +2,6% in totale, sintesi di una variazione del +3,3% per le grandi strutture e del +0,9% per le piccole superfici. Crescita impetuosa, dice l’ufficio economico dell’associazione, per l’ecommerce, che segna un aumento del +23%.Ma spostando l’analisi alla dinamica complessiva dei primi sette mesi del 2019, il quadro cambia. Sebbene il bilancio rimanga positivo, dice la nota di Confesercenti, rimane il campanello d’allarme che riguarda i piccoli esercizi, i quali registrano l’unico dato negativo, - 0,5%, su questa prima parte dell’anno. La prospettiva è che il segno resti negativo per tutto l’anno. “Bloccare gli aumenti IVA è il primo passo nella giusta direzione, ma non è sufficiente – dice Confesercenti. “Servono urgentemente provvedimenti specifici, sia sul versante del reddito delle famiglie, per sostenerne i consumi, sia nei confronti di queste imprese, di cui stiamo assistendo al declino, con le conseguenze da tempo segnalate sull’occupazione e la vivibilità delle nostre città. Una situazione che ci spinge a ribadire la richiesta al nuovo Governo di aprire subito un tavolo per il rilancio delSettore” concludono.