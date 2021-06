Veicoli elettrici e ibridi: nuova cooperazione tra Renault e STMicroelectronics

Alessandra Caparello 25 giugno 2021 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Renault e STMicroelectronics annunciano oggi la loro cooperazione strategica nelle aree di progettazione, sviluppo, produzione e fornitura al Gruppo Renault di prodotti e soluzioni di confezionamento di STMicroelectronics, per sistemi di elettronica di potenza in batteria e veicoli ibridi.Queste tecnologie – si legge in una nota - avranno un impatto importante sull'autonomia e sulla ricarica dei veicoli elettrici riducendo le perdite di potenza e migliorando l'efficienza, il che si tradurrà in una riduzione dei costi della batteria, un aumento del numero di chilometri per carica, una riduzione del tempo di ricarica e un costo inferiore per utente.Il Gruppo Renault e la STMicroelectronics lavoreranno insieme per migliorare le prestazioni energetiche delle applicazioni del Gruppo Renault per i veicoli elettrici e ibridi, affidandosi alle tecnologie e ai prodotti a semiconduttore Wide Bandgap di STMicroelectronics. I due gruppi collaboreranno allo sviluppo di componenti efficienti, compatti e modulari, basati sulla comprensione delle esigenze tecnologiche del Gruppo Renault in termini di componenti in carburo di silicio (SiC), transistor al nitruro di gallio (GaN), nonché di custodie e moduli associati. In qualità di partner chiave per l'innovazione di Renault, STMicroelectronics beneficerà di grandi volumi garantiti per l'uso annuale dei suoi moduli di potenza e transistor dal 2026 al 2030.