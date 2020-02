VedoGreen lancia nuova divisione ESG Advisory

Daniela La Cava 5 febbraio 2020 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

VedoGreen (società del Gruppo IR Top, promotore della Spac GreenItaly1) diventa V-Finance e lancia la divisione ESG Advisory. Un team specializzato, con una pluriennale esperienza nel settore della green economy, supporterà le imprese in materia di informazioni non finanziarie sulle tematiche Environmental, Social & Governance (ESG), per gli impatti delle politiche di gestione aziendale verso gli investitori istituzionali e allineare le strategie di sostenibilità alle best practice internazionali volte alla creazione di valore per tutti gli stakeholders."La scelta di lanciare la nuova divisione ESG, evoluzione e ampliamento dei principi della green economy, si sposa con la nostra mission di affiancare le società quotate Aim Italia e le small cap sui capital markets e recepire le best practice internazionali in risposta ai requisiti di selezione degli investitori istituzionali - commenta Anna Lambiase, amministratore delegato di V-Finance -. Il recepimento di tali criteri ESG ha oramai assunto una valenza dirompente come mostrato anche dalle analisi condotte a livello europeo, che attestano una crescita di oltre il 50% di fondi ispirati ai criteri ESG. Stimiamo che tale crescita possa realizzarsi anche in Italia con particolare riferimento ai nuovi fondi Pir che, secondo il nostro ufficio studi, potranno apportare liquidità alle società Aim Italia per oltre 230 milioni di euro nel 2020".