Vaticano: Papa Francesco nomina Carmelo Barbagallo presidente Autorità Informazione Finanziaria

Daniela La Cava 27 novembre 2019 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

Papa Francesco ha nominato Carmelo Barbagallo Presidente dell’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Città del Vaticano. Lo rende noto la Banca d'Italia, dove Barbagallo ha rivestito la carica di responsabile della vigilanza. Bankitalia "esprime profondo apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni con dedizione e competenza da Carmelo Barbagallo. La sua nomina consolida il proficuo rapporto di collaborazione da tempo in essere con l’Autorità Vaticana".Dal 2014, si legge nel comunicato, Barbagallo è stato capo del dipartimento Vigilanza e nel luglio di quest’anno gli è stato affidato l’incarico di consulente del direttorio per i rapporti con il Single Supervisory Mechanism (SSM), la struttura che vigila sulle maggiori banche europee.