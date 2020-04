Vard (Fincantieri): nuovo ordine per unità nuova generazione per Akraberg

Daniela La Cava 2 aprile 2020 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Vard, società del gruppo Fincantieri per la progettazione e costruzione di navi speciali, ha annunciato la firma di un nuovo contratto per il design e la realizzazione di una sofisticata unità per la società P/F Akraberg del gruppo Framherji. Il contratto, del valore di circa 50 milioni di euro, si inquadra nella strategia di diversificazione implementata da Vard nel corso degli ultimi anni a fronte della crisi del settore Oil&Gas.La costruzione dello scafo, si legge nella nota, avverrà presso il cantiere rumeno del gruppo a Braila, mentre l’allestimento finale e la consegna dell’unità, prevista nel primo semestre del 2022, avverranno nel cantiere norvegese di Brattvaag.