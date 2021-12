Vantea Smart sigla partnership strategica con Sailpoint

Giulio Visigalli 30 dicembre 2021 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Vantea Smart, società italiana attiva nella cybersecurity, ha siglato una partnership con la società statunitense SailPoint per la proposizione di un’offerta IGA (Identity Governance and Administration) per il mercato italiano.L’Identity Governance and Administration (IGA), anche nota come sicurezza dell’identità, consente alle aziende di fornire accesso automatizzato a un numero sempre crescente di risorse tecnologiche gestendo al contempo i potenziali rischi.Questa partnership è strategica per Vantea Smart, in quanto agirà su tutto il mercato italiano, con particolare riferimento alle medio-grandi imprese, ampliando la propria offerta commerciale anche ad aziende con fatturato tra i 100 milioni e 1 miliardo di euro.Attualmente, come si evince nella nota, il mercato target risulta non essere attualmente presidiato dalla totalità dei top player in ambito Cybersecurity, in quanto le imprese che ne fanno parte si sono da poco avvicinate ai temi della sicurezza, in particolare alla protezione delle identità.