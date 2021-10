Vantea Smart: chiuso round da 10 mln da destinare ad operazioni di M&A

Redazione Finanza 21 ottobre 2021 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Vantea Smart ha chiuso un round da 10 milioni di euro da destinare alle operazioni di M&A. Nel dettaglio, le operazioni di finanziamento riguardano un prestito obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore di euro 4 milioni, attraverso l’adesione al primo slot del programma basket bond Euronext growth; finanziamento chirografario di 2 milioni di euro della durata di 6 anni con un periodo di preammortamento di 24 mesi, al tasso nominale annuo dell’1,25%, con rimborso mensile posticipato; e infine un finanziamento chirografario 4 milioni della durata di 6 anni con un periodo di preammortamento di 24 mesi, al tasso nominale annuo dell’1,25%, con rimborso mensile posticipato."La raccolta è destinata a finalizzare le operazioni di M&A, attualmente in pipeline", precisa la società indicando che oltre ai finanziamenti, si sta definendo una struttura di affidamenti di breve termine per un importo complessivo di ulteriori 10 milioni di euro. "Al momento, sono stati deliberati 3 milioni da Monte dei Paschi di Siena e 4 milioni da Unicredit Banca - si legge nella nota -. Il programma verrà completato nei prossimi mesi con l’intervento di altri istituti di credito".