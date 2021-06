Vantea Smart, accordo con Sixtema (Gruppo Tinexta) per distribuzione di Suitex

Redazione Finanza 8 giugno 2021 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

Vantea Smart, società di Information Technology, ha siglato un accordo con SIXTEMA (Tinexta Group). In particolare, l'accordo prevede che SuiteX, la soluzione ERP cloud native a microservizi e multiplatform sviluppata da Vantea Smart per le Pmi, entri a far parte dell’offering del segmento gestionali di Sixtema, che potrà così accrescere la propria offerta per le PMI e le Associazioni di rappresentanza. Si tratta, spiega la nota, di un’intesa che arricchirà l’offerta di soluzioni digitali che Sixtema integra nel percorso di accelerazione digitale rivolto alle Pmi e alle associazioni di rappresentanza. Grazie all’accordo tra Vantea e Sixtema, verrà offerta alle imprese associate l’opportunità di beneficiare delle soluzioni di SuiteX, particolarmente adatte alle necessità delle micro e piccole aziende, poiché ne semplifica notevolmente i processi operativi: dalla gestione di preventivi e fatture, alle richieste di acquisto, dagli ordini dei fornitori all’organizzazione del magazzino. La soluzione ERP di Vantea Smart è integrabile con qualsiasigestionale aziendale.“Questo accordo ha per noi un’importante valenza strategica da un punto di vista commerciale perché ci consente di anticipare di mesi e, anche anni, il numero di 4.000 installazioni di SuiteX previste nel nostro piano al 2024 presentato in sede di Ipo. L’ampia platea a cui si rivolge Sixtema ci consente di entrare in contatto ed estendere le nostre soluzioni ERP a migliaia di piccole imprese che potranno efficientare e semplificare la propria gestione ordinaria con un’architettura basata su microservizi che ottimizza il rapporto spesa-utilità, seguendo l’operatività aziendale senza partire dalla contabilità", sottolinea Simone Veglioni, ceo di Vantea Smart.