Vantea SMART verso Piazza Affari: domani il debutto su Aim Italia

Daniela La Cava 26 gennaio 2021 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Vantea SMART, società di information technology, ha annunciato di avere ricevuto ieri da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della società su Aim Italia. L’avvio delle negoziazioni di Vantea SMART è previsto domani 27 gennaio 2021.Nella nota si precisa che L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento in Aumento di Capitale di complessive 2.000.000 di azioni ordinarie, a un prezzo di offerta pari a 2,20 euro per azione, per un controvalore totale di 4,4 milioni di euro. "Ulteriori 300.000 azioni sono state messe in vendita da Simone Veglioni, azionista di riferimento di Vantea SMART, sempre al prezzo di 2,20 euro per azione, a copertura dell’over-allotment, per un totale di 2.300.000 azioni allocate agli investitori", segnala ancora la società. Il controvalore complessivo della raccolta, incluso l’over-allotment, è stato quindi pari a euro 5,06 milioni, con una domanda superiore di oltre 5 volte l’offerta, sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 16,67% del capitale sociale post aumento di capitale riservato all’Ipo e al 19,17% in caso di integrale sottoscrizione dell’opzione Greenshoe. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato prevista è di 26,4 milioni di euro.