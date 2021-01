Vantea SMART debutta su Aim, prima ammissione del 2021

Daniela La Cava 27 gennaio 2021 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Vantea SMART, società di Information Technology specializzata in Cybersecurity, debutta su Aim Italia. Si tratta della prima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, portando a 138 il numero delle società attualmente quotate sul listino delle Pmi. In fase di collocamento Vantea SMART ha raccolto 5,1 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 16,67% (19,17% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) e la capitalizzazione è pari a 26,4 milioni di euro. La società è stata assistita da Integrae Sim in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist dell’operazione.“La Cybersecurity oggi è un tema che non può più essere affrontato esclusivamente a valle, va affrontato a monte, nella fase di design di un qualsiasi progetto IT. Richiede, pertanto, ampie competenze informatiche. Competenze che Vantea SMART impiega non solo come fine di business, ma anche come mezzo di business, realizzando, appunto, prodotti software e piattaforme digitali di e-commerce, seguendo così la business strategy della diversificazione correlata", ha dichiarato Simone Veglioni, ceo di Vantea SMART, aggiuggendo che "questa quotazione è nata durante il primo lockdown, quando abbiamo intravisto un balzo tecnologico nella società di almeno un decennio. Una sorta di allineamento dei pianeti per gli asset (prodotti software e piattaforme digitali di e-commerce) che nel tempo abbiamo realizzato". "Potendo contare su un vantaggio tecnologico esprimibile probabilmente in termini di anni, la raccolta servirà per saturare i mercati e per l’espansione all’estero - prosegue il manager -. Allo stesso tempo, sosterremo la nostra crescita attraverso continui investimenti in innovazione, necessari per cogliere le enormi potenzialità che il mercato IT promette di offrire nei prossimi anni".