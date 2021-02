Vantea SMART: Jean Paul Fitoussi nel cda come amministratore indipendente

simone borghi 23 febbraio 2021 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Il Professor Jean Paul Fitoussi ricopre il ruolo di Amministratore Indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART. Economista francese, Jean-Paul Fitoussi è Professore emerito alla LUISS Guido Carli di Roma, Professore presso l’Institut d'Etudes Politiques de Paris, dove riveste anche il ruolo di Presidente del Consiglio scientifico ed è membro del “Centre for Capitalism and Society della Columbia University.Dal 1990 al 1993 è stato Presidente del comitato consultivo economico della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS); dal 1995 al 2014 è stato membro della Commissione Economica della Nazione dal 1997 al 2012 è entrato a far parte del Consiglio dei Consiglieri Economici del Primo Ministro (CAE). Dal 1990 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Presidente dell'Observatoire Français des Conjonctures Econoniques (OFCE), un istituto dedicato alla ricerca e previsione economica.Dal 2000 al 2009, Fitoussi è stato esperto presso il Parlamento Europeo, Commissione Affari Monetari ed Economici. È stato anche membro della Commissione delle Nazioni Unite sulla riforma del sistema monetario e finanziario internazionale e Coordinatore della Commissione sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale (2008-2009). Dal 2004 al 2017 è stato Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia, dal 2010 al 2016 Membro del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo e dal 2013 al 2014 Consigliere di Amministrazione di Pirelli. Dal 2016 è Consigliere di Amministrazione di Banca Sella Holding.Fitoussi ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze, tra cui la nomina a Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier de la Legion d’honneur della sua nazione e Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Ha inoltre pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche internazionali, molteplici libri e saggi su argomenti correlati e ricevuto diversi premi fra cui il Premio dell'Associazione Economica Francese per il suo libro Le Théorème du lampadaire e il Premio Internazionale Pico Della Mirandola per il suo lavoro (2017).