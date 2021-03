Vantea SMART: 1° mese in Borsa all'insegna della crescita, titolo +65,5% in 30 giorni

simone borghi 8 marzo 2021 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Lo scorso 27 febbraio Vantea SMART ha superato il suo primo mese di quotazione sul listino AIM Italia, periodo che è stato caratterizzato da un forte apprezzamento del titolo da parte degli investitori e dalla concretizzazione di alcune operazioni strategiche di business, accompagnate da una crescita anche in termini di risorse umane.La società di Information Technology è stata la prima Società del 2021 a quotarsi a Piazza Affari (il 27 gennaio), dove ha brillantemente debuttato facendo registrare un +40,9% al termine della prima seduta in Borsa. Le azioni del gruppo romano, al termine del primo mese su AIM (venerdì 26 febbraio), hanno registrato una performance del +65,5% rispetto al prezzo di Ipo.La crescita senza penalizzare la profittabilità è stata sempre uno degli elementi distintivi di Vantea SMART, che storicamente ha chiuso i propri esercizi in progressiva crescita (+120,5% i ricavi preconsuntivi al 31 dicembre 2020 rispetto al 2019).Inoltre, nel primo mese da quotata, la società ha inserito 16 nuovi profili professionali, di cui 13 tecnici in ambito cybersecurity. Complessivamente, oggi il Gruppo conta oltre 140 dipendenti, con l’obiettivo di aumentare la propria forza lavoro di altre 60 unità entro la fine del 2021 tra le sedi in Italia e quella di Tenerife in Spagna.