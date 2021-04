Vanguard amplia la propria gamma ESG con l'ESG Global All Cap UCITS ETF

simone borghi 14 aprile 2021 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Vanguard lancia un nuovo ETF ESG (Environmental, Social e Governance). Si tratta del Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF, pensato per la parte azionaria core dei portafogli orientati agli investimenti ESG e in grado di fornire un’ampia diversificazione incorporando un processo di selezione rigoroso basato su criteri ESG.Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF replica l’indice FTSE Global All Cap Choice Index e offre un’esposizione azionaria globale. L'indice è costruito adottando criteri che escludono le società che operano nel settore delle armi, dell’energia non rinnovabile o che promuovono “vizi” come il tabacco, nonché società coinvolte in controversie relative al rispetto dei principi Global Compact delle Nazioni Unite. I costi totali di gestione del fondo (TER/OCF) sono pari allo 0,24%.