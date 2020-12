Valsoia perfeziona accordo con Weetabix per distribuzione in Italia dei cereali a marca Oreo O’s

simone borghi 28 dicembre 2020 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Valsoia ha perfezionato un accordo con Weetabix, società inglese controllata da Post Consumer Brands, per la distribuzione in esclusiva sul territorio italiano dei cereali per la prima colazione a marca OREO O's.Con l'ingresso dei cereali OREO O's, la cui produzione e commercializzazione è stata concessa in licenza a Weetabix da Mondelez International (titolare del marchio), si rafforza la collaborazione tra Weetabix e Valsoia, storico distributore esclusivo in Italia per i cereali a marchio Weetabix. L'accordo di distribuzione per l'Italia con Valsoia avrà efficacia dal 1° gennaio 2021.Il mercato dei cereali prima colazione è in Italia in crescita e, per il 2020, Valsoia prevede che raggiunga un valore superiore ai 370 milioni di euro al consumo. La società stima inoltre che l'ingresso dei cereali a marca OREO O's possa superare i 4 milioni di euro al consumo nei primi anni di distribuzione.