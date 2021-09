Valsoia: firmato contratto definitivo per acquisizione Swedish Green Food Company

Daniela La Cava 7 settembre 2021 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Valsoia ha annunciato di avere perfezionato il contratto definitivo con Green Pro International per l’acquisto del 100% di Swedish Green Food Company AB, società svedese specializzata nella importazione e distribuzione di prodotti 100% vegetali nel territorio svedese. L’acquisizione di Swedish Green Food Company AB, già distributrice dei prodotti Valsoia in Svezia, costituisce un’operazione di rilevanza prospettica per la società Valsoia nell’ambito dei suoi piani di sviluppo nei Paesi Europei. In particolare, con riferimento al mercato svedese, il segmento delle alternative vegetali ha sviluppato consumi per un valore di 4,1 miliardi di corone svedesi, nel 2020.