Valsoia entra nel settore degli integratori, prevista crescita a doppia cifra nei prossimi 3 anni

Valeria Panigada 4 maggio 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Valsoia entra nel settore degli integratori alimentari proponendo, per il canale Gdo (della grande distribuzione organizzata), una linea completa di integratori naturali 100% vegetali. Lo ha annunciato questa mattina la società specializzata in prodotti alimentari salutistici, precisando che la nuova proposta di integratori risponderà alle esigenze dei consumatori, anche vegetariani. Attualmente, il mercato degli integratori è di grande dimensione (3,3 miliardi), ancora in crescita e principalmente concentrato in farmacia (90%). "Il nostro progetto - spiega Andrea Panzani, AD e DG di Valsoia - ha avuto origine oltre due anni fa e prevede una proposta innovativa di prodotti naturali 100% vegetali sviluppati dai nostri laboratori di ricerca unitamente ad un Istituto specialista nella formulazione esclusiva di integratori farmaceutici (Health & Science Giellepi)". Nonostante sia prematuro fare previsioni, Valsoia vede premesse favorevoli per raggiungere una crescita a doppia cifra nei prossimi tre anni superando circa i 10 milioni.