Valsoia: a.d. Panzani fiducioso su 2020, al lavoro per "creare ulteriore fase di crescita nel lungo termine"

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

"I risultati che hanno caratterizzato l’ultimo periodo del 2019 mostrano i primi segnali di ripresa, in particolare nel settore dell’healthy food, grazie anche al lancio di nuovi prodotti ed alla solidità della marca che continua a confermare la sua leadership. Guardiamo il nuovo anno con fiducia e stiamo già operando per creare le basi per un’ulteriore fase di crescita nel lungo termine, ampliando la distribuzione su nuove catene all’estero, unitamente al proseguire dei nostri piani di innovazione". A dirlo l'amministratore delegato di Valsoia, Andrea Panzani, alla vigilia della partecipazione all’ISMO - Italian Stock Market Opportunities, in programma domani Parigi.