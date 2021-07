Valsoia: accordo preliminare per rilevare Swedish Green Food

Redazione Finanza 13 luglio 2021 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Valsoia ha sottoscritto un accordo preliminare con Green Pro International, società olandese che detiene il 100% di Swedish Green Food Company, per l’acquisto del 100% della partecipazione sociale della società svedese. L’operazione prevede un controvalore pari a 250mila euro. È previsto che l’operazione si perfezioni con il trasferimento del 100% del capitale sociale entro il 30 settembre 2021.Nella nota si legge che l'acquisizione di Swedish Green Food Company AB, già distributrice dei prodotti Valsoia in Svezia, costituisce un’operazione di significativo valore prospettico per la società che consolida ulteriormente la propria presenza diretta in Europa.