Vaccino ReiThera efficace al 93% già dopo prima dose, 99% dopo 2a

Titta Ferraro 12 luglio 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Il vaccino anti-Covid di ReiThera mostra un'elevata efficacia sin dalla prima dose. Tre settimane dopo la prima dose si è osservata una risposta anticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei volontari, per poi salire al 99% dopo la seconda somministrazione. Sono i dati resi noti oggi dalla società biotech con sede a Castel Romano. Lo studio è iniziato lo scorso 18 marzo in 24 centri clinici distribuiti su tutto il territorio italiano. È stato condotto su 917 volontari, di cui il 25% di età superiore ai 65 anni e/o con condizioni associate ad un aumentato rischio di malattia severa a caso di infezione da Sars-CoV-2.Gli eventi avversi, per la maggior parte di grado lieve o moderato e di breve durata, sono principalmente riferibili a dolore e tensione al sito di iniezione, senso di affaticamento, dolori muscolari e mal di testa. Non si sono registrati eventi avversi seri correlabili al vaccino.