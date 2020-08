Vacanze: weekend da bollino nero, 4 italiani su 10 hanno scelto agosto per partire

Valeria Panigada 7 agosto 2020 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Al via il weekend da bollino nero per il traffico intenso dell’estate 2020 con più di 4 italiani su 10 che quest’anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza con la paura del virus che ha spinto molti a rimandare il più possibile la partenza per attendere un miglioramento della situazione. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione fine settimana del 7-9 agosto che è quello in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico, con una previsione di criticità da bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto secondo il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia.La pandemia ha accentuato la tendenza tutta nazionale a concentrare le vacanze nel mese di agosto che, con ben 21,1 milioni gli italiani che lo hanno scelto, è di gran lunga il più gettonato dell’estate ma anche quello che fa segnare il calo minore (-11%) delle presenze dopo i crolli di giugno (-54%) e luglio (-23%).Se la spiaggia resta la meta preferita, tiene il turismo in montagna e quello di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni più battute, mentre calano le presenze nelle città. In ogni caso quest’anno il 93% ha deciso di restare dentro i confini nazionali con ben 1 italiano su 4 (25%) che ha scelto una destinazione vicino casa, all’interno della propria regione di residenza.